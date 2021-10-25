В Днепропетровской области произошло масштабное ДТП: есть погибший и пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На трассе М-23 25 октября при пределами села Надежда, Лозоватской сельской территориальной общины Криворожского района произошла тройная авария, в результате которой один человек погиб. Об этом УНН информируют в пресс служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Детали
По прибытию к месту происшествия чрезвычайники установили, что в результате нарушения правил дорожного движения произошло ДТП с участием 4-х автомобилей, а именно: автомобиля “Москвич 2141”, автомобиля “AUDI A6” и автомобилей “Dacia Logan” и “Chevrolet Lacetti”.
К сожалению, водитель транспортного средства “Chevrolet Lacetti” погиб на месте и его тело было зажато изуродованными конструкциями авто. С помощью гидравлических ножниц и розтискачив, спасатели срезали 2 стойки машины и изъяли тело погибшего водителя, 1957-го года, с транспортного средства.
В результате ДТП также пострадали: водитель “Москвич 2141”, 1955 года рождения, водитель автомобиля “AUDI A6”, 1995 года рождения и водитель “Dacia Logan”. Состояние пострадавших удовлетворительное госпитализация не понадобилась.
Детали ДТП устанавливают правоохранительные органы.
Напомним
На Херсонщине несовершеннолетний водитель врезался в дерево, он и трое его пассажиров погибли.