На Дніпропетровщині сталася масштабна ДТП: є загиблий і постраждалі

Деталі

По прибуттю до місця пригоди надзвичайники встановили, що внаслідок порушення правил дорожнього руху сталося ДТП за участю 4-ох автомобілів, а саме: автомобіля “Москвич 2141”, автомобіля “AUDI A6” та автомобілів “Dacia Logan” і “Chevrolet Lacetti”.

На жаль, водій транспортного засобу “Chevrolet Lacetti” загинув на місці та його тіло було затиснуте понівеченими конструкціями авто. За допомогою гідравлічних ножиць та розтискачів, рятувальники зрізали 2 стійки машини та вилучили тіло загиблого водія, 1957-го року народження, з транспортного засобу.

Внаслідок ДТП також постраждали: водій “Москвич 2141”, 1955-го року народження, водій автомобіля “AUDI A6”, 1995-го року народження та водій “Dacia Logan”. Стан постраждалих задовільний госпіталізація не знадобилась.

Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

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