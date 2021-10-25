На Дніпропетровщині сталася масштабна ДТП: є загиблий і постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На трасі М-23 25 жовтня за межами села Надія, Лозуватської сільської територіальної громади Криворізького району сталася потрійна аварія, внаслідок якої одна людина загинула. Про це УНН інформують у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Деталі
По прибуттю до місця пригоди надзвичайники встановили, що внаслідок порушення правил дорожнього руху сталося ДТП за участю 4-ох автомобілів, а саме: автомобіля “Москвич 2141”, автомобіля “AUDI A6” та автомобілів “Dacia Logan” і “Chevrolet Lacetti”.
На жаль, водій транспортного засобу “Chevrolet Lacetti” загинув на місці та його тіло було затиснуте понівеченими конструкціями авто. За допомогою гідравлічних ножиць та розтискачів, рятувальники зрізали 2 стійки машини та вилучили тіло загиблого водія, 1957-го року народження, з транспортного засобу.
Внаслідок ДТП також постраждали: водій “Москвич 2141”, 1955-го року народження, водій автомобіля “AUDI A6”, 1995-го року народження та водій “Dacia Logan”. Стан постраждалих задовільний госпіталізація не знадобилась.
Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.
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