На Херсонщині неповнолітній водій врізався в дерево. Він та троє його пасажирів загинули

Цитата

“Сьогодні, 24 жовтня, близько 00:40, на автодорозі між с. Давидів Брід та с. Мала Олександрівка Бериславського району сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. В результаті зіткнення автомобіля „Volkswagen Touareg“ з деревом, водій та троє пасажирів позашляховика загинули на місці події. Ще двоє пасажирів цієї ж автівки — отримали травми різного ступеню тяжкості. Наразі встановлюються всі обставини автопригоди”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Як повідомив начальник відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту Дмитро Думанський, на місці автопригоди поліцейські попередньо встановили, що за кермом автомобіля Volkswagen Touareg перебував 15-річний мешканець смт Велика Олександрівка.

“Також в салоні автомобіля перебували односельчани керманича віком 15 та 20 років, а також 21-річний мешканець села Нова Калуга, які разом з водієм загинули на місці ДТП. Ще двоє 17-річних пасажирів (мешканці смт Велика Олександрівка), доставлені в Великоолександрівську центральну лікарню з травми різного ступеню тяжкості”, — зазначається в повідомленні.

В поліції повідомили, що подія кваліфікується за ч.3 ст.286 “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами” Кримінального кодексу України.

Доповнення

У результаті ДТП на автодорозі Київ-Одеса, де загинуло троє людей, є постраждалі. Госпіталізовано вісім людей, серед них п’ятеро — неповнолітні.