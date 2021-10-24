В Херсонской области несовершеннолетний водитель врезался в дерево. Он и трое его пассажиров погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Херсонской области 15-летний водитель врезался в дерево. В результате столкновения он и трое его пассажиров погибли на месте происшествия. Еще двое пассажиров получили травмы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Херсонской области.
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“Сегодня, 24 октября, около 00:40, на автодороге между с. Давыдов Брод и с. Малая Александровка Бериславского района произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. В результате столкновения автомобиля „Volkswagen Touareg“ с деревом, водитель и трое пассажиров внедорожника погибли на месте происшествия. Еще двое пассажиров этого же автомобиля — получили травмы различной степени тяжести. Устанавливаются все обстоятельства ДТП”, — говорится в сообщении.
Детали
Как сообщил начальник отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Дмитрий Думанский, на месте ДТП полицейские предварительно установили, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился 15-летний житель пгт Великая Александровка.
“Также в салоне автомобиля находились односельчане водителя возрасте 15 и 20 лет, а также 21-летний житель села Новая Калуга, которые вместе с водителем погибли на месте ДТП. Еще двое 17-летних пассажиров (жители пгт Великая Александровка), доставлены в Великоалександровскую центральную больницу с травмами различной степени тяжести”, — отмечается в сообщении.
В полиции сообщили, что событие квалифицируется по ч.3 ст.286 “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами” Уголовного кодекса Украины.
Дополнение
В результате ДТП на автодороге Киев-Одесса, где погибли три человека, есть пострадавшие. Госпитализированы восемь человек, среди них пятеро — несовершеннолетние.