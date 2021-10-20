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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Масштабна ДТП з загиблими на Одеській трасі: у лікарні ще 8 людей, з них п'ятеро - неповнолітні

Київ • УНН

 • 32814 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У результаті ДТП на автодорозі Київ-Одеса, де загинуло троє людей, є постраждалі. Госпіталізовано вісім людей, серед них п'ятеро - неповнолітні. Про це повідомили в поліції Одеської області, пише УНН.

Масштабна ДТП з загиблими на Одеській трасі: у лікарні ще 8 людей, з них п'ятеро - неповнолітні

Деталі

Зазначається, що до Любашівської центральної районної лікарні з місця аварії доставлено вісім постраждалих, серед яких п’ять неповнолітніх віком 15-ти та 16-ти років. В усіх політравми, забої, переломи, рублені рани.

Що було раніше

В Одеській області неподалік селища Любашівка близько п’ятої години ранку сталося зіткнення двох вантажних та трьох легкових автомобілів. Загинуло троє людей.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. 

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