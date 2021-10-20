Масштабна ДТП на Одеській трасі: зіткнулися дві вантажівки та три легковики, троє загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. В Одеській області через зіткнення двох вантажних та трьох легкових автомобілів загинуло троє людей. На 313-у кілометрі автодороги Київ-Одеса обмежено рух транспорту. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані поліції Одеської області.
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“Неподалік селища Любашівка близько п’ятої години ранку сталося зіткнення двох вантажних та трьох легкових автомобілів. Загинуло троє людей, є постраждалі. Наразі їм надається допомога”, — йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що обставини події встановлюються.
У поліції зазначають, що на 313-у кілометрі автодороги Київ-Одеса обмежено рух транспорту.
“Просимо водіїв бути обережними, утриматися від поїздок у вказаному напрямку або обрати альтернативний шлях. Наразі у бік Одеси об’їзд здійснюється по Старокиївській трасі”, — інформує поліція.
Додамо
На трасі на Львівщині автомобіль Volkswagen Caddy зіткнувся з військовою вантажівкою “Урал”, внаслідок чого водій та пасажирка авто загинули на місці.