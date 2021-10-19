На Львівщині авто “влетіло” у військову вантажівку: загинуло подружжя

Цитата

“Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля “Фольксваген Кадді”, 61-річний мешканець Золочівського району, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з вантажівкою “Урал” під керуванням 41-річного жителя міста Городок. Внаслідок ДТП водій “Кадді”та його пасажирка, 60-річна місцева мешканка, отримали тілесні ушкодження, від яких загинули на місці події”, - інформують у поліції.

Деталі

У поліції зазначили, що аварія сталася вранці на трасі Львів - Тернопіль поблизу села Митулин Золочівського району. За попередніми даними, водій "Фольксваген Кадді" виїхав на зустрічну смугу і врізався у військову вантажівку "Урал".

Наразі відкрито кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Додамо

У неділю на тій же самій трасі “Львів-Тернопіль” сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля “Lada Priora” та вантажного автомобіля “DAF”. В результаті аварії на місці події загинуло двоє осіб.