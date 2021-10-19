На Львівщині авто “влетіло” у військову вантажівку: загинуло подружжя

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Сьогодні вранці на трасі “Львів-Тернопіль” ( Львівська область), автомобіль “Фольксваген Кадді” зіткнувся з військовою вантажівкою "Урал", внаслідок чого водій та пасажирка авто загинули на місці. Про це інформує головне управління Національнох поліції Львівської області, передає УНН.

Цитата

“Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля “Фольксваген Кадді”, 61-річний мешканець Золочівського району, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з вантажівкою “Урал” під керуванням 41-річного жителя міста Городок. Внаслідок ДТП водій “Кадді”та його пасажирка, 60-річна місцева мешканка, отримали тілесні ушкодження, від яких загинули на місці події”, - інформують у поліції.

Деталі

У поліції зазначили, що аварія сталася вранці на трасі Львів - Тернопіль поблизу села Митулин Золочівського району. За попередніми даними, водій "Фольксваген Кадді" виїхав на зустрічну смугу і врізався у військову вантажівку "Урал".
Наразі відкрито кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Додамо

У неділю на тій же самій трасі “Львів-Тернопіль” сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля “Lada Priora” та вантажного автомобіля “DAF”. В результаті аварії на місці події загинуло двоє осіб.

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