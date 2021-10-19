Во Львовской области авто "влетело" в военный грузовик: погибли супруги
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Сегодня утром на трассе "Львов-Тернополь" (Львовская область), автомобиль "Фольксваген Кадди" столкнулся с военным грузовиком "Урал", в результате чего водитель и пассажирка авто погибли на месте. Об этом сообщает главное управление Национальнох полиции Львовской области, передает УНН.
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“Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля „Фольксваген Кадди“, 61-летний житель Золочевского района, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком „Урал“ под управлением 41-летнего жителя города Городок. В результате ДТП водитель „Кадди“ и его пассажирка, 60-летняя местная жительница, получили телесные повреждения, от которых погибли на месте происшествия”, — информируют в полиции.
Детали
В полиции отметили, что авария произошла утром на трассе Львов — Тернополь вблизи села Митулин Золочевского района. По предварительным данным, водитель “Фольксваген Кадди” выехал на встречную полосу и врезался в военный грузовик “Урал”.
Сейчас возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Добавим
В воскресенье на той же самой трассе “Львов-Тернополь” произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля “Lada Priora” и грузового автомобиля “DAF”. В результате аварии на месте происшествия погибли два человека.