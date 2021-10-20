Масштабное ДТП на Одесской трассе: столкнулись два грузовика и три легковушки, трое погибших

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"Близ поселка Любашевка около пяти часов утра произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей. Погибли три человека, есть пострадавшие. Сейчас им оказывается помощь", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

В полиции отмечают, что на 313-м километре автодороги Киев-Одесса ограничено движение транспорта.

"Просим водителей быть осторожными, воздержаться от поездок в указанном направлении или выбрать альтернативный путь. Сейчас в сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской трассе", - информирует полиция.

Добавим

На трассе во Львовской области автомобиль Volkswagen Caddy столкнулся с военным грузовиком "Урал", в результате чего водитель и пассажирка автомобиля погибли на месте.