Масштабное ДТП на Одесской трассе: столкнулись два грузовика и три легковушки, трое погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В Одесской области из-за столкновения двух грузовых и трех легковых автомобилей погибли три человека. На 313-м километре автодороги Киев-Одесса ограничено движение транспорта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные полиции Одесской области.
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"Близ поселка Любашевка около пяти часов утра произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей. Погибли три человека, есть пострадавшие. Сейчас им оказывается помощь", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что обстоятельства происшествия устанавливаются.
В полиции отмечают, что на 313-м километре автодороги Киев-Одесса ограничено движение транспорта.
"Просим водителей быть осторожными, воздержаться от поездок в указанном направлении или выбрать альтернативный путь. Сейчас в сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской трассе", - информирует полиция.
Добавим
На трассе во Львовской области автомобиль Volkswagen Caddy столкнулся с военным грузовиком "Урал", в результате чего водитель и пассажирка автомобиля погибли на месте.