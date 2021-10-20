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Масштабное ДТП с погибшими на Одесской трассе: в больнице еще 8 человек, из них пятеро - несовершеннолетние

Киев • УНН

 • 32814 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. В результате ДТП на автодороге Киев-Одесса, где погибли три человека, есть пострадавшие. Госпитализированы восемь человек, среди них пятеро - несовершеннолетние. Об этом сообщили в полиции Одесской области, пишет УНН.

Масштабное ДТП с погибшими на Одесской трассе: в больнице еще 8 человек, из них пятеро - несовершеннолетние

Детали

Отмечается, что в Любашевскую центральную районную больницу с места аварии доставлены восемь пострадавших, среди которых пять несовершеннолетних в возрасте 15-ти и 16-ти лет. У всех политравмы, ушибы, переломы, рубленые раны.

Что было ранее

В Одесской области возле поселка Любашевка около пяти часов утра произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей. Погибли три человека.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

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