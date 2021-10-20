Масштабное ДТП с погибшими на Одесской трассе: в больнице еще 8 человек, из них пятеро - несовершеннолетние
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В результате ДТП на автодороге Киев-Одесса, где погибли три человека, есть пострадавшие. Госпитализированы восемь человек, среди них пятеро - несовершеннолетние. Об этом сообщили в полиции Одесской области, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в Любашевскую центральную районную больницу с места аварии доставлены восемь пострадавших, среди которых пять несовершеннолетних в возрасте 15-ти и 16-ти лет. У всех политравмы, ушибы, переломы, рубленые раны.
Что было ранее
В Одесской области возле поселка Любашевка около пяти часов утра произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей. Погибли три человека.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.