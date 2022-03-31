В Днепропетровской области СБУ нейтрализовала группировку, напавшую на руководителя ТРО
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Днепропетровской области Служба безопасности Украины нейтрализовала преступную группировку, которая напала на одного из руководителей местной территориальной обороны. Об этом информирует председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, пишет УНН.
Детали
Сотрудники СБУ нейтрализовали преступную группировку, которая напала на одного из руководителей местной территориальной обороны. Мужчина помешал незаконной перевозке оружия через один из блокпостов.
Сейчас инфраструктура области работает в штатном режиме. Захватчиков на территории региона нет.
Цитата
“Хочу снова напомнить о сигналах тревоги: не ориентируйсь на сообщения от своих друзей, родственников, не читайте непонятные телеграмм-каналы. Ориентируйтесь только на официальные каналы оповещения. Сигнал тревоги подает служба ГСЧС. Поэтому если раздается сирена, или поступает оповещение с официальных ресурсов - немедленно идите в укрытие”, - подчеркнул он.
Добавим
30 марта российские оккупанты обстреляли ракетами областной центр Днепропетровской области.
В результате, уничтожено админздание и склад с горючим. Два человека погибли. Пятеро получили ранения.