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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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На Дніпропетровщині СБУ нейтралізувало угруповання, яке напало на керівника ТРО

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У Дніпропетровській області Служба безпеки України нейтралізувала злочинне угруповання, яке напало на одного з керівників місцевої територіальної оборони. Про це інформує голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, пише УНН.

На Дніпропетровщині СБУ нейтралізувало угруповання, яке напало на керівника ТРО

Деталі

Співробітники СБУ нейтралізовали злочинне угруповання, яке напало на одного з керівників місцевої територіальної оборони. Чоловік завадив незаконному перевезенню зброї через один з блокпостів.

Наразі інфраструктура області працює в штатному режимі. Загарбників на території регіону немає.

Цитата

“Хочу знову нагадати щодо сигналу тривоги: не орієнтуйтеся на повідомлення від своїх друзів, родичів, не читайте незрозумілі телеграм-канали. Орієнтуйтеся лише на офіційні канали оповіщення. Сигнал тривоги подає служба ДСНС. Тому якщо лунає сирена, або надходить оповіщення з офіційних ресурсів - негайно йдіть в укриття”, – наголосив він.

Додамо

30 березня російські окупанти обстріляли ракетами обласний центр Дніпропетровської області.

В результаті, знищено адмінбудівлю та склад з горючим. Двоє людей загинули. П’ятеро отримали поранення.

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