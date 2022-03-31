На Дніпропетровщині СБУ нейтралізувало угруповання, яке напало на керівника ТРО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Дніпропетровській області Служба безпеки України нейтралізувала злочинне угруповання, яке напало на одного з керівників місцевої територіальної оборони. Про це інформує голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, пише УНН.
Деталі
Співробітники СБУ нейтралізовали злочинне угруповання, яке напало на одного з керівників місцевої територіальної оборони. Чоловік завадив незаконному перевезенню зброї через один з блокпостів.
Наразі інфраструктура області працює в штатному режимі. Загарбників на території регіону немає.
Цитата
“Хочу знову нагадати щодо сигналу тривоги: не орієнтуйтеся на повідомлення від своїх друзів, родичів, не читайте незрозумілі телеграм-канали. Орієнтуйтеся лише на офіційні канали оповіщення. Сигнал тривоги подає служба ДСНС. Тому якщо лунає сирена, або надходить оповіщення з офіційних ресурсів - негайно йдіть в укриття”, – наголосив він.
Додамо
30 березня російські окупанти обстріляли ракетами обласний центр Дніпропетровської області.
В результаті, знищено адмінбудівлю та склад з горючим. Двоє людей загинули. П’ятеро отримали поранення.