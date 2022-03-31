На Дніпропетровщині ворожий ракетний удар прийшовся по військовій частині, є жертви - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. На Дніпропетровщині ворожий ракетний удар прийшовся по військовій частині, є жертви, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram, пише УНН.
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"Кілька годин тому ракетні удари по військовій частині. Знищено адмінбудівлю та склад з горючим. Двоє людей загинули. П’ятеро отримали поранення. Їх ушпиталили", - повідомив Резніченко.
Тривають рятувальні роботи та боротьба з пожежею.
Доповнення
30 березня російські окупанти обстріляли ракетами обласний центр Дніпропетровської області.