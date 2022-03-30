Ракетний удар по Дніпропетровщині: ворог знищив нафтобазу

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“Ворог наніс удар з повітря в обласному центрі. Дві ракети влучили в нафтобазу, повну палива. Об‘єкт знищено. Уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози. Постраждалих або загиблих немає. Пробачення окупанти не дочекаються ніколи”, – наголосив голова ОДА.

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Він додав, що сьогодні окупанти здійснили провокацію з боку Херсонської області - обстріляли територію Апостолівської громади. На щастя, постраждалих немає. Ушкоджених об’єктів також.

Додамо

Раніше міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що окупанти, схоже, завдали ракетного ураду по місту.