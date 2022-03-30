Ракетный удар по Днепропетровской области: враг уничтожил нефтебазу

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“Враг нанес удар с воздуха в областном центре. Две ракеты попали в нефтебазу, полную топлива. Объект уничтожен. Обломками другой ракеты повреждены еще два бензовоза. Пострадавших или погибших нет. Прощения оккупанты не дождутся никогда", - подчеркнул председатель ОГА.

Детали

Он добавил, что сегодня оккупанты осуществили провокацию со стороны Херсонской области - обстреляли территорию Апостоловской общины. К счастью, пострадавших нет. Поврежденных объектов также.

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Ранее городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что оккупанты, похоже, нанесли ракетный урад по городу.