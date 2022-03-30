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Ракетный удар по Днепропетровской области: враг уничтожил нефтебазу

Киев • УНН

 • 102246 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Российские оккупанты обстреляли из ракет областной центр Днепропетровской области. Две ракеты попали в нефтебазу, полную топлива. Объект уничтожен. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, пишет УНН.

Ракетный удар по Днепропетровской области: враг уничтожил нефтебазу

Цитата

“Враг нанес удар с воздуха в областном центре. Две ракеты попали в нефтебазу, полную топлива. Объект уничтожен. Обломками другой ракеты повреждены еще два бензовоза. Пострадавших или погибших нет. Прощения оккупанты не дождутся никогда", - подчеркнул председатель ОГА.

Детали

Он добавил, что сегодня оккупанты осуществили провокацию со стороны Херсонской области - обстреляли территорию Апостоловской общины. К счастью, пострадавших нет. Поврежденных объектов также.

Добавим

Ранее городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что оккупанты, похоже, нанесли ракетный урад по городу.

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