Ракетный удар по Днепропетровской области: враг уничтожил нефтебазу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Российские оккупанты обстреляли из ракет областной центр Днепропетровской области. Две ракеты попали в нефтебазу, полную топлива. Объект уничтожен. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, пишет УНН.
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“Враг нанес удар с воздуха в областном центре. Две ракеты попали в нефтебазу, полную топлива. Объект уничтожен. Обломками другой ракеты повреждены еще два бензовоза. Пострадавших или погибших нет. Прощения оккупанты не дождутся никогда", - подчеркнул председатель ОГА.
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Он добавил, что сегодня оккупанты осуществили провокацию со стороны Херсонской области - обстреляли территорию Апостоловской общины. К счастью, пострадавших нет. Поврежденных объектов также.
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Ранее городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что оккупанты, похоже, нанесли ракетный урад по городу.