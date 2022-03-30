Окупанти, схоже, завдали ракетного удару по Дніпру - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що окупанти, схоже, завдали ракетного ураду по місту. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Схоже на ракетний удар. Вже є розуміння, де й куди. Фото не постимемо. Телефони держорганів із безглуздими повідомленнями "Був вибух" не перевантажуємо. Чекаємо на офіційне повідомлення від Військової Адміністрації. Більше без коментарів", - написав Філатов.
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