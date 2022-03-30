Оккупанты, похоже, нанесли ракетный удар по Днепру - мэр

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"Похоже на ракетный удар. Уже есть понимание, где и куда. Фото не постим. Телефоны госорганов с бессмысленными сообщениями "был взрыв" не перегружаем. Ждем официального уведомления от военной администрации. Больше без комментариев", - написал Филатов.

Ранее

В Днепре была объявлена воздушная тревога.