Оккупанты, похоже, нанесли ракетный удар по Днепру - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что оккупанты, похоже, нанесли ракетный урад по городу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Похоже на ракетный удар. Уже есть понимание, где и куда. Фото не постим. Телефоны госорганов с бессмысленными сообщениями "был взрыв" не перегружаем. Ждем официального уведомления от военной администрации. Больше без комментариев", - написал Филатов.
Ранее
В Днепре была объявлена воздушная тревога.