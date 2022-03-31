В Днепропетровской области вражеский ракетный удар пришелся по воинской части, есть жертвы - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Днепропетровской области вражеский ракетный удар пришелся по военной части, есть жертвы, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram, пишет УНН.
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"Несколько часов назад ракетные удары по военной части. Уничтожено админздание и склад с горючим. Два человека погибли. Пятеро получили ранения. Их госпитализировали", - сообщил Резниченко.
Продолжаются спасательные работы и борьба с пожаром.
Дополнение
30 марта российские оккупанты обстреляли ракетами областной центр Днепропетровской области.