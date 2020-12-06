В Днепропетровской области подтвердили 798 новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. По данным Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава Украины, за прошедшие сутки в регионе подтвердили 798 новых случаев коронавирусной болезни. Преодолели COVID-19 еще 1334 жители региона. Загруженность кроватей в госпитальных базах области - 52%. 14 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения облгосадминистрации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
Так, в Днепре обнаружили 237 случаев, в Кривом Роге - 180, в Каменском и Новомосковске - по 44, в Павлограде - 71, в Покрове - 22, в Марганце и Никополе - по 19, в Синельниково - 8.
47 человек заболели в Солонянском районе, 35 - Томаковском, 32 - Новомосковском, 11 - Никопольском, 8 - Днепровском, по 7 - Криворожском и Синельниковском, по 1 - Апостоловском, Верхнеднепровском, Магдалиновском, Петропавловском, Пятихатском, Широковском, Петриковском.
Всего в Днепропетровской области - 44 080 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. 26 813 жителей региона выздоровели, 1029 человек умерли.
Напомним, в Украине на утро воскресенья зафиксировано уже более 813 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 11,5 тысячи.