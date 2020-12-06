На Дніпропетровщині підтвердили 798 нових випадків коронавірусу

Так, у Дніпрі виявили 237 випадків, у Кривому Розі – 180, у Кам’янському та Новомосковську – по 44, у Павлограді – 71, у Покрові – 22, у Марганці та Нікополі – по 19, у Синельниковому – 8.

47 людей захворіли у Солонянському районі, 35 – Томаківському 32 – Новомосковському, 11 – Нікопольському, 8 – Дніпровському, по 7 – Криворізькому і Синельниківському, по 1 – Апостолівському, Верхньодніпровському, Магдалинівському, Петропавлівському, П’ятихатському, Широківському, Петриківському.

Загалом на Дніпропетровщині – 44080 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 26813 мешканців регіону одужали, 1029 людей померли.

Нагадаємо, в Україні на ранок неділі зафіксовано вже понад 813 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 11,5 тисяч.