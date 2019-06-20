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В Днепропетровской области предприниматель присвоил 1,6 млн грн на ремонте противотуберкулезного диспансера

Киев • УНН

 • 11034 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В Днепропетровской области предприниматель присвоил 1,6 млн грн на ремонте детского отделения противотуберкулезного диспансера. Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции Украины, передает УНН.

В Днепропетровской области предприниматель присвоил 1,6 млн грн на ремонте противотуберкулезного диспансера

Так, правоохранители установили, что летом 2018 общество-победитель торгов осуществляло реконструкцию кровли здания детского отделения криворожского противотуберкулезного диспансера. Работы проводились согласно заключенного договора на сумму 3,6 млн гривен.

На основании предоставленных руководителем подрядной организации документов о выполнении всех оговоренных работ, на счета общества было перечислено бюджетные средства в полном размере.

Однако, отмечается, что предприниматель отразил в актах выполненных работ недостоверные данные по их выполнению, поскольку фактически работы не были выполнены до конца.

Таким образом, директор общества присвоил 1,6 млн гривен.

Злоумышленнику было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в Киеве сообщили о подозрении экс-директору коммунального предприятия, присвоил 5 млн грн.

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