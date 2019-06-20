В Днепропетровской области предприниматель присвоил 1,6 млн грн на ремонте противотуберкулезного диспансера
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Днепропетровской области предприниматель присвоил 1,6 млн грн на ремонте детского отделения противотуберкулезного диспансера. Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции Украины, передает УНН.
Так, правоохранители установили, что летом 2018 общество-победитель торгов осуществляло реконструкцию кровли здания детского отделения криворожского противотуберкулезного диспансера. Работы проводились согласно заключенного договора на сумму 3,6 млн гривен.
На основании предоставленных руководителем подрядной организации документов о выполнении всех оговоренных работ, на счета общества было перечислено бюджетные средства в полном размере.
Однако, отмечается, что предприниматель отразил в актах выполненных работ недостоверные данные по их выполнению, поскольку фактически работы не были выполнены до конца.
Таким образом, директор общества присвоил 1,6 млн гривен.
Злоумышленнику было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним, в Киеве сообщили о подозрении экс-директору коммунального предприятия, присвоил 5 млн грн.