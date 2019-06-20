На Дніпропетровщині підприємець привласнив 1,6 млн грн на ремонті протитуберкульозного диспансеру
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. На Дніпропетровщині підприємець привласнив 1,6 млн грн на ремонті дитячого відділення протитуберкульозного диспансеру. Про це повідомили у Департаменті захисту економіки Нацполіції України, передає УНН.
Так, правоохоронці встановили, що влітку 2018 року товариство-переможець торгів здійснювало реконструкцію покрівлі будівлі дитячого відділення криворізького протитуберкульозного диспансеру. Роботи проводилися згідно укладеного договору на суму 3,6 млн гривень.
На підставі наданих керівником підрядної організації документів про виконання всіх обумовлених робіт, на рахунки товариства було перераховано бюджетні кошти у повному розмірі.
Однак, зазначається, що підприємець відобразив у актах виконаних робіт недостовірні дані щодо їх виконання, оскільки фактично роботи не були виконані остаточно.
Таким чином, директор товариства привласнив 1,6 мільйонів гривень.
Зловмиснику було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Києві повідомили про підозру екс-директору комунального підприємства, який привласнив 5 млн грн.