В Днепропетровской области неизвестные избили депутата райсовета
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 13 января. УНН. Депутата райсовета избили неизвестные в Днепропетровской области. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь ГУ НП Днепропетровской области Анна Старчевская.
Нападение на народного избранника произошло в Новомосковске. Пострадавшая была госпитализирована в больницу с многочисленными ушибами.
Сейчас правоохранителями ведется следствие.
Напомним, как сообщал УНН, правоохранители квалифицировали стрельбу в Одессе между экс-прокурором и бойцом АТО.