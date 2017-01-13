На Дніпропетровщині невідомі побили депутата райради
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 13 січня. УНН. Депутата райради побили невідомі на Дніпропетровщині. Про це кореспонденту УНН повідомила речниця ГУ НП Дніпропетровської області Анна Старчевська.
Напад на народного обранця відбувся у Новомосковську. Потерпіла була госпіталізована до лікарні з чисельними забоями.
Наразі правоохоронцями ведеться слідство.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, правоохоронці кваліфікували стрілянину в Одесі між екс-прокурором та бійцем АТО.