На Днепропетровщине неизвестные напали на волонтеров и похитили тираж местной газеты
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. На Днепропетровщине неизвестные напали на волонтеров и похитили около 2 тыс. экземпляров “Сельской газеты”. Об этом сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
По информации главного редактора издания, 12 июня около 12:00 автомобиль с волонтерами, который двигался по автодороге вблизи села Знаменовка Новомосковского района, остановили неизвестные. Угрожая, они изъяли все экземпляры газеты и требовали прекращение их распространения.
По данному факту следственным отделом Новомосковского полиции сведения внесены в Едрей по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.
На странице газеты в Facebook указано, что на автомобиль волонтеров, которые занимались доставкой свежего номера “Сельской газеты”, напали восемь неизвестных мужчин спортивного телосложения с огнестрельным оружием.
Такое нападение редакция газеты связывает с тем, что опубликовала материалы о кандидате в нардепы по 38 округу Вадима Нестеренко.
Напомним, в Днепропетровской области на взятке в 25 тысяч долларов задержали председателя ОТГ.