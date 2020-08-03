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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 42501 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 111082 просмотра

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4 марта, 10:59 • 102181 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102612 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104459 просмотра

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В Днепропетровской области горел жилой дом: есть пострадавшая

В Днепропетровской области горел жилой дом: есть пострадавшая

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. В Днепропетровской области пожарные ликвидировали пожар в жилом доме. В результате пожара есть пострадавшая. В воскресенье вечером об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.

“2 августа в 18:23 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о том, что на улице Тополиной поселка Елизоветивка Петриковского района, на территории частного домовладения горит одноэтажный жилой дом”, — сообщили в Службе, и отметили, что по вызову были направлены пожарно-спасательная часть и отделение самостоятельной пожарной команды частного акционерного общества.

“По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что огонь охватил всю площадь жилых помещений дома и перекинулся на крышу. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода, мебель, техника и крыша дома. Общая площадь пожара составила 180 метров. кв”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара пострадала гражданка 1996 года рождения, которая была госпитализирована в Каменскую городскую больницу № 8, с предварительным диагнозом — отравление продуктами горения.

Пожар удалось локализовать лишь в 19:05, а ликвидировать почти через 2 часа — в 20:05.

“К тушению пожара были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления”, — сообщили спасатели.

Напомним, в конце июля в ГСЧС отчитались за первое полугодие. Так, количество пожаров увеличилось втрое, а число НС уменьшилось на 40%.

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