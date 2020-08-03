В Днепропетровской области горел жилой дом: есть пострадавшая
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Днепропетровской области пожарные ликвидировали пожар в жилом доме. В результате пожара есть пострадавшая. В воскресенье вечером об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.
“2 августа в 18:23 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о том, что на улице Тополиной поселка Елизоветивка Петриковского района, на территории частного домовладения горит одноэтажный жилой дом”, — сообщили в Службе, и отметили, что по вызову были направлены пожарно-спасательная часть и отделение самостоятельной пожарной команды частного акционерного общества.
“По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что огонь охватил всю площадь жилых помещений дома и перекинулся на крышу. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода, мебель, техника и крыша дома. Общая площадь пожара составила 180 метров. кв”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате пожара пострадала гражданка 1996 года рождения, которая была госпитализирована в Каменскую городскую больницу № 8, с предварительным диагнозом — отравление продуктами горения.
Пожар удалось локализовать лишь в 19:05, а ликвидировать почти через 2 часа — в 20:05.
“К тушению пожара были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления”, — сообщили спасатели.
Напомним, в конце июля в ГСЧС отчитались за первое полугодие. Так, количество пожаров увеличилось втрое, а число НС уменьшилось на 40%.