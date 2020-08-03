На Дніпропетровщині горів житловий будинок: є постраждала
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Дніпропетровській області вогнеборці ліквідували пожежу в житловому будинку. Внаслідок пожежі є постраждала. У неділю ввечері про це повідомили у ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.
“2-го серпня о 18:23 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що на вулиці Тополиній селища Єлизоветівка Петриківського району, на території приватного домоволодіння горить одноповерховий житловий будинок”, — повідомили у Службі, та зазначили, що за викликом було направлено пожежно-рятувальну частину та відділення самостійної пожежної команди приватного акціонерного товариства.
“По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що вогонь охопив всю площу житлових приміщень будинку та перекинувся на дах. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, меблі, техніка та дах будинку. Загальна площа пожежі склала 180 метрів. кв”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок пожежі постраждала громадянка 1996 року народження, яку було госпіталізовано до Кам’янської міської лікарні № 8, з попереднім діагнозом — труєння продуктами горіння.
Пожежу вдалось локалізувати лише о 19:05, а ліквідувати майже через дві години — о 20:05.
“До гасіння пожежі залучено 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління”, — повідомили рятувальники.
Нагадаємо, наприкінці липня у ДСНС відзвітували за перше півріччя. Так, кількість пожеж збільшилась втричі, а число НС зменшилось на 40%.