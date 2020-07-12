В Днепропетровской области горела свалка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Павлоградском районе Днепропетровской области горела свалка бытовых отходов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления ГСЧС области.
"11 июля в 19:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории свалки бытовых отходов, которая находится за пределами села Богуслав Павлоградского района.
По указанному адресу направлено отделение 27 государственной пожарно-спасательной части 6 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Горел мусор на площади 100 кв.м.
"Пожар локализован в 21:05 и ликвидирован в 21:31.
К тушению пожара привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - сообщили спасатели.
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