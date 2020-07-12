На Дніпропетровщині горіло сміттєзвалище
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. У Павлоградському районі Дніпропетровської області горіло звалище побутових відходів. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби Головного управління ДСНС області.
“11 липня о 19:30 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу на території звалища побутових відходів, що знаходиться за межами села Богуслав Павлоградського району.
За вказаною адресою направлено відділення 27 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області”, — йдеться у повідомленні.
Горіло сміття на площі 100 кв.м.
“Пожежу локалізовано о 21:05 та ліквідовано о 21:31.
До гасіння займання залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області”, — повідомили рятувальники.
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