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В Днепропетровской области двух чиновников ГФС подозревают в злоупотреблениях, повлекших 400 тыс. грн убытков

Киев • УНН

 • 10350 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила злоупотребления заместителя руководителя подразделения Главного управления ГФС в Днепропетровской области и его подчиненного, которые нанесли убытки госбюджету на сотни тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Днепропетровской области двух чиновников ГФС подозревают в злоупотреблениях, повлекших 400 тыс. грн убытков

"По данным следствия, во время проведения проверки табачной фабрики чиновники внесли в отчетной документации заведомо ложные сведения об отсутствии нарушений налогового законодательства. Таким образом должностные лица, за вознаграждение, "скрыли" неуплату предприятием акцизного сбора на производство сигарет в 2018 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за фальсификации отчетных сведений Государственный бюджет недополучил более 400 тысяч гривен.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления других возможных фактов правонарушений и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы, в том числе Сергея Верланова, в организации механизма из незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен.

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