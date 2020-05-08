На Дніпропетровщині двох посадовців ДФС підозрюють у зловживаннях, які спричинили 400 тис. грн збитків

"За даними слідства, під час проведення перевірки тютюнової фабрики чиновники внесли до звітної документації завідомо неправдиві відомості про відсутність порушень податкового законодавства. Таким чином посадовці, за винагороду, "приховали" несплату підприємством акцизного збору на виробництво цигарок у 2018 році", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що через фальсифікацію звітних відомостей Державний бюджет недоотримав понад 400 тисяч гривень.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення інших можливих фактів правопорушень та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби, у тому числі Сергія Верланова, у організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.