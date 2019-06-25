В Днепропетровской области мужчину жестко убили в собственном доме

Тело мужчины 1975 года рождения обнаружили в его доме. На теле покойного многочисленные ссадины и ушибы. Также у погибшего открытая черепно-мозговая травма. На голове мужчины обнаружен полиэтиленовый пакет.



Из помещения исчезли деньги.



По данному факту начато досудебное расследование (ст. 115 УК Украины - умышленное убийство).



Как сообщал УНН, в Днепропетровской области убили военного.