В Днепропетровской области мужчину жестко убили в собственном доме
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В с. Нива Трудовая, Никопольского района Днепропетровской области местного жителя жестоко убито в собственном доме. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Тело мужчины 1975 года рождения обнаружили в его доме. На теле покойного многочисленные ссадины и ушибы. Также у погибшего открытая черепно-мозговая травма. На голове мужчины обнаружен полиэтиленовый пакет.
Из помещения исчезли деньги.
По данному факту начато досудебное расследование (ст. 115 УК Украины - умышленное убийство).
Как сообщал УНН, в Днепропетровской области убили военного.