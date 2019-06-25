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В Днепропетровской области мужчину жестко убили в собственном доме

Киев • УНН

 • 15790 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В с. Нива Трудовая, Никопольского района Днепропетровской области местного жителя жестоко убито в собственном доме. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

В Днепропетровской области мужчину жестко убили в собственном доме

Тело мужчины 1975 года рождения обнаружили в его доме. На теле покойного многочисленные ссадины и ушибы. Также у погибшего открытая черепно-мозговая травма. На голове мужчины обнаружен полиэтиленовый пакет.

Из помещения исчезли деньги.

По данному факту начато досудебное расследование (ст. 115 УК Украины - умышленное убийство).

Как сообщал УНН, в Днепропетровской области убили военного.

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