На Дніпропетровщині чоловіка жорстко вбили у власному помешканні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У с. Нива Трудова, Нікопольського району Дніпропетровської області місцевого жителя жорстоко вбито у власному помешканні. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіло чоловіка 1975 року народження виявили у його помешканні. На тілі покійного численні садна та забої. Також у загиблого відкрита черепно-мозкова травма. На голові чоловіка виявлено поліетиленовий пакет.
З помешкання зникли гроші.
За даним фактом розпочато досудове розслідування (ст. 115 КК України – умисне вбивство).
Як повідомляв УНН, на Дніпропетровщині вбито військового.