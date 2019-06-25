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Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
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17:02 • 13335 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

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На Дніпропетровщині чоловіка жорстко вбили у власному помешканні

Київ • УНН

 • 15790 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. У с. Нива Трудова, Нікопольського району Дніпропетровської області місцевого жителя жорстоко вбито у власному помешканні. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

На Дніпропетровщині чоловіка жорстко вбили у власному помешканні

Тіло чоловіка 1975 року народження виявили у його помешканні. На тілі покійного численні садна та забої. Також у загиблого відкрита черепно-мозкова травма. На голові чоловіка виявлено поліетиленовий пакет.

З помешкання зникли гроші.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (ст. 115 КК України – умисне вбивство).

Як повідомляв УНН, на Дніпропетровщині вбито військового

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