В Днепропетровской области из-за утечки около 800 домов остаются без газа
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Днепропетровской области в пгт Межевая около 800 потребителей газа временно остаются без голубого топлива. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровскгаза, передает УНН.
"ПАО "Днепропетровскгаз" проводит аварийные работы по устранению утечки газа в пгт. Межевая. В связи с этим, временно прекращено газоснабжение для около 800 потребителей газа южной части города", - говорится в сообщении.
В службе отметили, что работы по пуску газа будут начаты 05.03.
Как сообщал УНН, молоковоз перевернулся на два газопровода, оставив без газоснабжения три населенных пункта на Волыни.