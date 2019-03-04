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На Дніпропетровщині через витік близько 800 будинків залишаються без газу

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КИЇВ. 4 березня. УНН. На Дніпропетровщині у смт. Межова близько 800 споживачів газу тимчасово залишаються без блакитного палива. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровськгазу, передає УНН.

"ПАТ "Дніпропетровськгаз" проводить аварійні роботи з усунення витоку газу в смт. Межева. В зв'язку з цим, тимчасово припинено газопостачання для близько 800 споживачів газу південної частини міста", - йдеться у повідомленні.

У службі зазначили, що роботи з пуску газу будуть розпочаті 05.03.

Як повідомляв УНН, молоковоз перекинувся на два газопроводи, залишивши без газопостачання три населені пункти на Волині.

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