На Дніпропетровщині через витік близько 800 будинків залишаються без газу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. На Дніпропетровщині у смт. Межова близько 800 споживачів газу тимчасово залишаються без блакитного палива. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровськгазу, передає УНН.
"ПАТ "Дніпропетровськгаз" проводить аварійні роботи з усунення витоку газу в смт. Межева. В зв'язку з цим, тимчасово припинено газопостачання для близько 800 споживачів газу південної частини міста", - йдеться у повідомленні.
У службі зазначили, що роботи з пуску газу будуть розпочаті 05.03.
Як повідомляв УНН, молоковоз перекинувся на два газопроводи, залишивши без газопостачання три населені пункти на Волині.