На Дніпропетровщині через витік близько 800 будинків залишаються без газу

"ПАТ "Дніпропетровськгаз" проводить аварійні роботи з усунення витоку газу в смт. Межева. В зв'язку з цим, тимчасово припинено газопостачання для близько 800 споживачів газу південної частини міста", - йдеться у повідомленні.

У службі зазначили, що роботи з пуску газу будуть розпочаті 05.03.

Як повідомляв УНН, молоковоз перекинувся на два газопроводи, залишивши без газопостачання три населені пункти на Волині.