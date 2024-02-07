На Днепроптеровщине россияне дроном попали в машину полиции, правоохранители успели выпрыгнуть

На Днепропетровщине российские оккупанты ударили дроном по полицейскому автомобилю, который ехал на вызов. Правоохранители вовремя услышали дрон, и успели выйти из машины. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Украины, передает УНН.

7 февраля в 13:30 в полицию поступил вызов о попадании дроном по гражданскому автомобилю и ранении двух местных жителей. Группа документирования сразу направилась на место. По дороге полицейские услышали звуки беспилотника, который быстро приближался к ним. Отреагировали мгновенно - остановили автомобиль и укрылись в безопасном месте. В это время дрон попал в их транспорт и взорвался. - рассказали в МВД.

Детали

В министерстве уточнили, что хоть автомобиль и был бронированным, однако из-за этого удара получил значительные повреждения. Сотрудники полиции, которые вовремя среагировали смогли избежать телесных повреждений.

По данным МВД россияне взорвали машину полицейских Владимира Секретнюка, Сергея Мамота и Сергея Музыченко. Они члены сводной группы, которая обычно выезжает и документирует последствия обстрелов в Марганецкой громаде.

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Ранее УНН писал. что в Марганецкой громаде вражеский дрон попал в авто. Из-за чего пострадали два человека. 60-летняя женщина и 38-летний мужчина.