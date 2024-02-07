На Днепроптеровщине россияне дроном попали в машину полиции, правоохранители успели выпрыгнуть
Российские оккупанты попали беспилотником в полицейский автомобиль, который ехал на вызов, но офицерам удалось спастись от взрыва.
Атака рф на Киев: работы по ликвидации последствий завершены
Четыре человека погибли и 39 получили ранения в результате российской атаки на многоэтажку в Голосеевском районе Киева. 40 человек были эвакуированы и 28 спасены.
Основатель воздухоплавания в Грузии и оператор "Имеди": кто среди погибших при крушении воздушного шара
Три человека, включая основателя воздухоплавания в Грузии и польского пилота, погибли, когда их воздушный шар столкнулся с линией электропередач во время испытательного полета.
В россии на военном полигоне в Удмуртии произошел взрыв
На полигоне вблизи российского поселка Ягул во время испытания ракетных двигателей произошел взрыв.
Речь шла о последних событиях на поле боя и подготовке к Рамштайну: глава Пентагона поговорил с Умеровым
Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров обсудили развитие событий на поле боя и будущую встречу по защите Украины, при этом Остин подтвердил поддержку США против российской агрессии.
Последствия атаки на Киевщине: один из трех раненых госпитализирован
Одного из трех раненых в результате утренней атаки россиян на столичный регион Киева пришлось госпитализировать.
"Преимущество артиллерии НАТО очевидно": экс-глава генштаба рф заявил, что вторжение в Украину демонстрирует провал российской программы вооружений
Бывший начальник генерального штаба рф заявил, что полномасштабное вторжение россии в Украину демонстрирует провал российской оборонной программы и необходимость модернизации артиллерийских, ракетных, танковых и авиационных систем, чтобы сократить отставание от НАТО.
До конца лета: Кличко рассказал, когда планируют возобновить движение по "синей ветке" столичного метро
Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что движение метро на синей ветке между станциями "Теремки" и "Демеевская" в Киеве, которая сейчас закрыта на ремонт тоннеля, планируется восстановить до конца лета.
Сразу две международные делегации сегодня в Одесской области: о чем договорились с Францией и Турцией
Председатель Одесской областной государственной администрации встретился с представителями Франции и Турции, чтобы обсудить привлечение помощи для восстановления инфраструктуры в Одесской области и помощи в разминировании Черного моря.
В КГВА показали как Киев оправляется от ракетного обстрела, ликвидация последствий всё ещё продолжается
Киевская городская военная администрация сообщила, что 40 человек получили ранения от падающих обломков после утреннего ракетного обстрела, который повредил две высоковольтные линии электропередач, но энергетики восстановили электроснабжение для всех жителей Днепровского района в течение нескольких часов, как и было обещано.