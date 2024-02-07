На Дніпроптеровщині росіяни дроном поцілили автівку поліції, правоохоронці встигли вистрибнути
Київ • УНН
Російські окупанти влучили безпілотником у поліцейський автомобіль, який їхав на виклик, але офіцерам вдалося врятуватися від вибуху.
На Дніпропетровщині російські окупанти вдарили дроном по поліцейському автомобілю, що їхав на виклик. Правоохоронці вчасно почули дрон, і встигли вийти з автівки. Про це розповіли у пресслужбі МВС України, передає УНН.
7 лютого о 13:30 до поліції надійшов виклик про влучання дроном по цивільному автомобілю та поранення двох місцевих жителів. Група документування одразу направилася на місце. Дорогою поліцейські почули звуки безпілотника, який швидко наближався до них. Відреагували миттєво – зупинили автомобіль та укрилися в безпечному місці. В цей час дрон влучив в їх транспорт та вибухнув.
Деталі
У міністерстві поточнили, що хоч автомобіль й був броньованим, однак через цей удар зазнав значних пошкоджень. Співробітники поліції, які вчасно зреагували змогли уникнути тілесних ушкоджень.
За даними МВС росіяни підірвали автівку поліцейських Володимира Секретнюка, Сергія Мамота та Сергія Музиченко. Вони члени зведеної групи, що зазвичай виїжджає та документує наслідки обстрілів у Марганецькій громаді.
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Раніше УНН писав. що у Марганецькій громаді ворожий дрон поцілив в авто. Через що постраждали двоє людей. 60-річна жінка та 38-річний чоловік.