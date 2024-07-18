В Днепропетровской области сбит вражеский дрон-разведчик
Киев • УНН
Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил об уничтожении вражеского разведывательного БПЛА над областью. Подразделение ВК 'Восток' успешно отработало по цели.
В Днепропетровской области сбили вражеский разведывательный беспилотник, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Детали
"Над областью сбили разведывательный БПЛА. По вражеской цели отработало подразделение ВК "Восток", - написал Лысак в Telegram.
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