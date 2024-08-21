В Днепропетровской области сбили вражеский "шахед"
Киев • УНН
Над Днепропетровской областью силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник типа «Шахед». Операцию успешно провели подразделения Воздушного командования «Восток».
В Днепропетровской области уничтожили вражеский беспилотник типа "Shahed", сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Защитники неба сбили над областью шахед. Отработали ВК "Восток"
На Дніпропетровщині вночі знищено дрон, ворог обстріляв Нікопольщину21 августа 2024, 05:29 • 11865 просмотров