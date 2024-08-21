В Днепропетровской области сбили вражеский "шахед"

В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары 38 минут назад • 5120 просмотра

В Киеве с начала суток уже 4 воздушных тревоги: фиксировали до десятка дронов, все уничтожили на подступах час назад • 10750 просмотра

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. В ВС ВСУ предупреждают о движении ударных дронов 2 часа назад • 16457 просмотра

Пожар произошел в офисном здании возле ТРЦ в Киеве 3 часа назад • 13539 просмотра