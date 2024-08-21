Киев • УНН
В Днепропетровской области уничтожен вражеский беспилотник. Враг атаковал Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией, утром обстрелял Марганецкую громаду. Жертв и пострадавших нет.
В Днепропетровской области ночью уничтожен вражеский беспилотник. Враг атаковал Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией, утром обстрелял Марганецкую громаду, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Этой ночью подразделение воздушного командования "Восток" уничтожило над областью беспилотник. Вечером и ночью враг бил по Никопольщине. По райцентру попал дронами-камикадзе. По Мировской громаде - артиллерией. Утром атаки продолжились. Агрессор попал БПЛА уже по Марганецкой громаде. Обошлось без погибших и пострадавших
ППО збила 2 крилаті ракети та 2 дрони над Дніпропетровщиною20 августа 2024, 05:01 • 25624 просмотра