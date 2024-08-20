ПВО сбила 2 крылатые ракеты и 2 дрона над Днепропетровской областью

Ночью украинские подразделения Воздушного командования «Восток» успешно уничтожили две крылатые ракеты и два беспилотника противника над Днепропетровской областью. Российские войска продолжили свои атаки на два района области. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Вечером оккупанты нанесли удар беспилотником по одному из населенных пунктов Синельниковского района.

На Никопольщине агрессор атаковал райцентр дроном-камикадзе и выпустил несколько артиллерийских снарядов по Мировской громаде.

Утром обстрелы продолжились в Марганце и Никополе, где один человек получил ранения.

Сейчас спасатели уточняют масштабы нанесенного ущерба.

рф обстріляла громади Дніпропетровщини: пошкоджено багатоповерхівку та авто