На Днепропетровщине сбили один БпЛА рф

Клименко об убийстве полицейского в Винницкой области: неважно кто и в какой одежде, оправдания этому нет

Двое мужчин в камуфляже застрелили одного полицейского и ранили другого во время проверки документов в Винницкой области, что стало поводом для проведения полицейской операции в Винницкой и Одесской областях.