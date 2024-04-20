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На Днепропетровщине сбили один БпЛА рф
На Днепропетровщине бойцы Сил ПВО сбили один из российских беспилотников.
Клименко об убийстве полицейского в Винницкой области: неважно кто и в какой одежде, оправдания этому нет
Двое мужчин в камуфляже застрелили одного полицейского и ранили другого во время проверки документов в Винницкой области, что стало поводом для проведения полицейской операции в Винницкой и Одесской областях.
Зеленский подписал указ об ограничении роботы онлайн-казино
Президент Зеленский подписал указ о противодействии негативным последствиям азартных игр в Интернете путем ограничения рекламы, установления лимитов, мониторинга, блокировки нелегальных сайтов и введения ограничений для военнослужащих.
Польские протестующие прекратили блокирование грузовиков на пункте пропуска "Медика - Шегини"
Польские фермеры прекратили блокирование движения грузовиков в пункте пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной.
Сырский обсудил насущные потребности ВСУ с командующим обороны Дании
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский встретился в Киеве с новоназначенным командующим Сил обороны Дании генералом Микаэлой Виггерс Хильдгаард и обсудил насущные потребности и дальнейшую поддержку со стороны Дании оборонных усилий Украины.
Двое мужчин ночью расстреляли полицейских в Винницкой области, введена полицейская операция
В Винницкой области двое мужчин открыли огонь по полицейским во время проверки документов, в результате чего один полицейский погиб, а другой получил ранения, что стало поводом для проведения полицейской операции в Винницкой и Одесской областях.
В Донецкой области в результате российских обстрелов 4 человека получили ранения
19 апреля в результате вражеских обстрелов россияне ранили 4 жителей Донецкой области в Красногоровке, Украинске, Новоайдаре и Дружковке.
В минобороны россии заявили о сбитии и перехвате за ночь 50 дронов
Министерство обороны России утверждает, что 50 украинских БПЛА были уничтожены и перехвачены над несколькими областями, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Тульскую, Смоленскую, Рязанскую, Калужскую и Московскую, причем некоторые из них нанесли незначительный ущерб объектам энергетической инфраструктуры.
На Херсонщине в результате российских атака погиб человек - ОВА
19 апреля в результате российских обстрелов в Херсонской области погиб человек, были повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры и газопровод.
рф из Крыма ударила баллистикой по Одессе, поражен инфраструктурный объект
Российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой по Одессе из Крыма, попав в инфраструктурный объект, а силы противовоздушной обороны уничтожили 3 разведывательные группы противника в Криворожской, Николаевской и Одесской областях.