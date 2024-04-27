На Днепропетровщине сбили беспилотник рф

В Днепровском районе сбили вражеский беспилотник. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

"В Днепровском районе работала ПВО. Защитники неба сбили вражеский беспилотник. Спасибо за меткую работу!" - написал Лысак.

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Украинские Силы ПВО в ночь на субботу, 27 апреля, уничтожили 21 ракету россиян из 34-х запущенных.