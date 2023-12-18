На Днепропетровщине прогремел взрыв: украинские военные "отминусовали" российскую ракету

Recorded Future выделит $23 млн на помощь Украине в борьбе с киберугрозами в 2024 году

Recorded Future выделит более 23 миллионов долларов в 2024 году на помощь Украине в сфере киберзащиты и защиты критической инфраструктуры, объявил вице-премьер-министр Михаил Федоров. Их инструменты сыграли решающую роль в предотвращении кибератак на украинские государственные учреждения.