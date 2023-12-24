На Днепропетровщине обломки дронов повредили 6 частных домов

На Днепропетровщине во время во время ночной атаки обломки дронов повредили 6 частных домов и 2 хозяйственные постройки в Синельниковском районе. Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Отмечается, что обломками БпЛА, упавшими в Илларионовской громаде, повреждены 6 частных домов и 2 хозяйственные постройки. Кое-где выбиты окна. Зацепило и линию электропередачи.

Я знаю, вы верите в наших защитников. Впрочем, безопасность и в ваших руках. Помните о элементарные правила и соблюдайте их добавил Лысак.

Напомним

Ночью Силы ПВО сбили четыре российских дрона в Днепровском, Синельниковском и Криворожском районах Днепропетровской области.

Генштаб: Силы ПВО сбили 15 из 16 дронов россиян