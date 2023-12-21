В Днепропетровской области ночью "отминусовали" два дрона, враг из артиллерии обстрелял Никополь
Киев • УНН
Над Днепропетровской областью были сбиты два вражеских беспилотника, а российские войска обстреляли Никополь, нанеся ущерб имуществу и инфраструктуре; о жертвах не сообщается.
В Днепропетровской области ночью "минуснули" два вражеских беспилотника, а ранее вечером российские войска попали по Никополю, есть повреждения, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Около полуночи в области работала ПВО
По словам Лысака, было "минус 2 вражеских беспилотника (в Криворожском и Днепровском районах)".
Как отметил глава ОВА, после этого во всех громадах было тихо.
Но вчера вечером оккупанты снова целились по Никополю. "Из тяжелой артиллерии выпустили более полудесятка снарядов. Повреждены частный дом и хозяйственная постройка. А еще - линия электропередач и газопровод", - указал глава ОВА.
По его словам, погибших и пострадавших нет.
Напомним,
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