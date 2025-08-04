В Днепропетровской области меняют маршруты ряда пригородных поездов из-за ситуации с безопасностью - УЗ

В Днепропетровской области меняют движение ряда пригородных поездов из-за ситуации с безопасностью, некоторые временно отменены, сообщили в понедельник в официальном канале о пригородных сообщениях Укрзализныци в Telegram, пишет УНН.

В связи с ситуацией с безопасностью в Днепропетровской области меняем сообщение отдельных пригородных поездов. Часть рейсов сокращена с/до станции Демурино, некоторые - временно отменены - говорится в сообщении УЗ.

Как отмечается, речь идет о следующих поездах:

с 04.08.2025 и до отмены: поезд №6130 Днепр-Главный – Демурино (вместо Днепр-Главный – Просяная). Курсирует ежедневно, кроме вторника и среды. Отправление: 20:34. Прибытие: 23:41

с 05.08.2025 и до отмены:

Поезд №6132 Просяная – Межевая. Временно отменяется. Поезд №6109 Демурино – Днепр-Главный (вместо Межевая – Днепр-Главный). Курсирует ежедневно, кроме среды и четверга. Отправление: 03:33. Прибытие: 07:35. Поезд №6148 Чаплино – Демурино (вместо Чаплино – Межевая). Курсирует ежедневно. Отправление: 06:44. Прибытие: 07:15. Поезд №6143 Демурино – Чаплино (вместо Межевая – Чаплино). Курсирует ежедневно. Отправление: 08:32. Прибытие: 09:00. Поезд №6112 Чаплино – Демурино (вместо Чаплино – Межевая). Курсирует ежедневно. Отправление: 13:00. Прибытие: 13:31. Поезд №6123 Демурино – Чаплино (вместо Межевая – Чаплино). Курсирует ежедневно. Отправление: 14:49. Прибытие: 15:16.

"Просим учитывать эти изменения при планировании поездок. Спасибо за понимание!" - указали в УЗ.

Дополнение

Еще в конце июня в ЦПД СНБО сообщали о боях вблизи админграницы с Днепропетровщиной.