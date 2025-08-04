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В Днепропетровской области меняют маршруты ряда пригородных поездов из-за ситуации с безопасностью - УЗ

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Укрзализныця корректирует движение пригородных поездов на Днепропетровщине с 4 августа 2025 года из-за ситуации с безопасностью. Часть рейсов сокращена до/со станции Демурино, некоторые временно отменены.

В Днепропетровской области меняют маршруты ряда пригородных поездов из-за ситуации с безопасностью - УЗ

В Днепропетровской области меняют движение ряда пригородных поездов из-за ситуации с безопасностью, некоторые временно отменены, сообщили в понедельник в официальном канале о пригородных сообщениях Укрзализныци в Telegram, пишет УНН.

В связи с ситуацией с безопасностью в Днепропетровской области меняем сообщение отдельных пригородных поездов. Часть рейсов сокращена с/до станции Демурино, некоторые - временно отменены

- говорится в сообщении УЗ.

Как отмечается, речь идет о следующих поездах: 

  • с 04.08.2025 и до отмены: поезд №6130 Днепр-Главный – Демурино (вместо Днепр-Главный – Просяная). Курсирует ежедневно, кроме вторника и среды. Отправление: 20:34. Прибытие: 23:41
    • с 05.08.2025 и до отмены:
      1. Поезд №6132 Просяная – Межевая. Временно отменяется.
        1. Поезд №6109 Демурино – Днепр-Главный (вместо Межевая – Днепр-Главный). Курсирует ежедневно, кроме среды и четверга. Отправление: 03:33. Прибытие: 07:35.
          1. Поезд №6148 Чаплино – Демурино (вместо Чаплино – Межевая). Курсирует ежедневно. Отправление: 06:44. Прибытие: 07:15.
            1. Поезд №6143 Демурино – Чаплино (вместо Межевая – Чаплино). Курсирует ежедневно. Отправление: 08:32. Прибытие: 09:00.
              1. Поезд №6112 Чаплино – Демурино (вместо Чаплино – Межевая). Курсирует ежедневно. Отправление: 13:00. Прибытие: 13:31.
                1. Поезд №6123 Демурино – Чаплино (вместо Межевая – Чаплино). Курсирует ежедневно. Отправление: 14:49. Прибытие: 15:16.

                  "Просим учитывать эти изменения при планировании поездок. Спасибо за понимание!" - указали в УЗ.

                  Дополнение

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