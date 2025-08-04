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На Дніпропетровщині змінюють маршрути низки приміських поїздів через безпекову ситуацію - УЗ

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Укрзалізниця коригує рух приміських поїздів на Дніпропетровщині з 4 серпня 2025 року через безпекову ситуацію. Частина рейсів скорочена до/зі станції Демурине, деякі тимчасово скасовані.

На Дніпропетровщині змінюють маршрути низки приміських поїздів через безпекову ситуацію - УЗ

У Дніпропетровській області змінюють рух низки приміських поїздів через безпекову ситуацію, деякі тимчасово скасовані, повідомили у понеділок в офіційному каналі про приміські сполучення Укрзалізниці у Telegram, пише УНН.

У зв’язку з безпековою ситуацією на Дніпропетровщині змінюємо сполучення окремих приміських поїздів. Частина рейсів скорочена з/до станції Демурине, деякі - тимчасово скасовано

- ідеться у повідомленні УЗ.

Як зазначається, ідеться про такі поїзди: 

  • з 04.08.2025 і до відміни: поїзд №6130 Дніпро-Головний – Демурине (замість Дніпро-Головний – Просяна). Курсує щоденно, крім вівторка та середи. Відправлення: 20:34. Прибуття: 23:41
    • з 05.08.2025 і до відміни:
      1. Поїзд №6132 Просяна – Межова. Тимчасово скасовується.
        1. Поїзд №6109 Демурине – Дніпро-Головний (замість Межова – Дніпро-Головний). Курсує щоденно, крім середи та четверга. Відправлення: 03:33. Прибуття: 07:35.
          1. Поїзд №6148 Чаплине – Демурине (замість Чаплине – Межова). Курсує щоденно. Відправлення: 06:44. Прибуття: 07:15.
            1. Поїзд №6143 Демурине – Чаплине (замість Межова – Чаплине). Курсує щоденно. Відправлення: 08:32. Прибуття: 09:00.
              1. Поїзд №6112 Чаплине – Демурине (замість Чаплине – Межова). Курсує щоденно. Відправлення: 13:00. Прибуття: 13:31.
                1. Поїзд №6123 Демурине – Чаплине (замість Межова – Чаплине). Курсує щоденно. Відправлення: 14:49. Прибуття: 15:16.

                  "Просимо враховувати ці зміни під час планування поїздок. Дякуємо за розуміння!" - вказали в УЗ.

                  Доповнення

                  Ще наприкінці червня у ЦПД РНБО повідомляли про бої поблизу адмінмежі з Дніпропетровщиною.

                  Юлія Шрамко

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