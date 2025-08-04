На Дніпропетровщині змінюють маршрути низки приміських поїздів через безпекову ситуацію - УЗ
Київ • УНН
Укрзалізниця коригує рух приміських поїздів на Дніпропетровщині з 4 серпня 2025 року через безпекову ситуацію. Частина рейсів скорочена до/зі станції Демурине, деякі тимчасово скасовані.
У Дніпропетровській області змінюють рух низки приміських поїздів через безпекову ситуацію, деякі тимчасово скасовані, повідомили у понеділок в офіційному каналі про приміські сполучення Укрзалізниці у Telegram, пише УНН.
У зв’язку з безпековою ситуацією на Дніпропетровщині змінюємо сполучення окремих приміських поїздів. Частина рейсів скорочена з/до станції Демурине, деякі - тимчасово скасовано
Як зазначається, ідеться про такі поїзди:
- з 04.08.2025 і до відміни: поїзд №6130 Дніпро-Головний – Демурине (замість Дніпро-Головний – Просяна). Курсує щоденно, крім вівторка та середи. Відправлення: 20:34. Прибуття: 23:41
- з 05.08.2025 і до відміни:
- Поїзд №6132 Просяна – Межова. Тимчасово скасовується.
- Поїзд №6109 Демурине – Дніпро-Головний (замість Межова – Дніпро-Головний). Курсує щоденно, крім середи та четверга. Відправлення: 03:33. Прибуття: 07:35.
- Поїзд №6148 Чаплине – Демурине (замість Чаплине – Межова). Курсує щоденно. Відправлення: 06:44. Прибуття: 07:15.
- Поїзд №6143 Демурине – Чаплине (замість Межова – Чаплине). Курсує щоденно. Відправлення: 08:32. Прибуття: 09:00.
- Поїзд №6112 Чаплине – Демурине (замість Чаплине – Межова). Курсує щоденно. Відправлення: 13:00. Прибуття: 13:31.
- Поїзд №6123 Демурине – Чаплине (замість Межова – Чаплине). Курсує щоденно. Відправлення: 14:49. Прибуття: 15:16.
"Просимо враховувати ці зміни під час планування поїздок. Дякуємо за розуміння!" - вказали в УЗ.
Доповнення
Ще наприкінці червня у ЦПД РНБО повідомляли про бої поблизу адмінмежі з Дніпропетровщиною.