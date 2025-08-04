На Дніпропетровщині змінюють маршрути низки приміських поїздів через безпекову ситуацію - УЗ

У Дніпропетровській області змінюють рух низки приміських поїздів через безпекову ситуацію, деякі тимчасово скасовані, повідомили у понеділок в офіційному каналі про приміські сполучення Укрзалізниці у Telegram, пише УНН.

У зв’язку з безпековою ситуацією на Дніпропетровщині змінюємо сполучення окремих приміських поїздів. Частина рейсів скорочена з/до станції Демурине, деякі - тимчасово скасовано