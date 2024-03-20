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В Днепропетровской области из-за ночной атаки рф 6 раненых, утром в Никополе еще один пострадавший
В Днепропетровской области шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, были ранены и пять домов разрушены в результате российской атаки на Синельниковский район. Враг также попал в Никополь, ранив одного человека и повредив инфраструктуру.
Макрон под отправкой войск в Украину имел в виду возможность обучения – Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что когда президент Франции Эммануэль Макрон говорил об отправке войск в Украину, он имел в виду возможность обучения украинских солдат непосредственно в Украине, а не развертывание иностранных боевых подразделений.
Корректировал удары рф по Харькову в первые дни полномасштабного вторжения: задержан агент рф
Агента российской военной разведки, завербованного до начала полномасштабного вторжения, задержали за корректировку авиаударов противника по Харькову в первые дни войны.
Между Техасом и Белым домом нарастают разногласия из-за границы с Мексикой и действий в отношении иммигрантов
Техас и Белый дом ведут судебную тяжбу из-за техасского закона, позволяющего властям штата арестовывать и депортировать иммигрантов, что противоречит федеральной иммиграционной политике.
Рада готовит обращение к странам мира о непризнании путина легитимным - нардеп
Верховная Рада Украины готовит обращение к миру с призывом не признавать владимира путина легитимным президентом россии.
Taurus окажет значительное влияние на способность Украины защитить себя - глава МИД Польши
Радослав Сикорский считает, что предоставление Украине крылатых ракет большой дальности Taurus поможет Украине еще дальше отодвинуть военные объекты российской армии еще дальше от украинских границ.
россияне 12 раз ударили по жилому сектору Донетчины: атаковали ракетами, стреляли из артиллерии и РСЗО
россияне атаковали 11 населенных пунктов Донецкой области, 12 раз обстреляв жилые кварталы, ранив 5 мирных жителей и повредив 49 домов.
Атака беспилотниками на энгельс в рф, где размещен аэродром, работа ГУР - источник
Атака беспилотников на российский город энгельс, где расположен аэродром, была осуществлена украинской разведкой и успешно поразила цели.
Враг сбросил взрывчатку с дрона на пожилого мужчину в Херсонской области - ОВА
В Херсонской области 82-летний мужчина пострадал от взрывчатки, сброшенной с российского беспилотника, получив взрывную травму и ранение предплечья.
Очередной фейк рф: в Одессе российские "Искандеры" уничтожили офицеров Пентагона и ФРГ
российские пропагандистские каналы распространили фейковую новость о том, что в результате ракетного удара в Одессе погибли офицеры Пентагона и Германии, но это утверждение не соответствует действительности и является частью российской тактики оправдания военных преступлений против гражданского населения.