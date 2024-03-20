В Днепропетровской области из-за ночной атаки рф 6 раненых, утром в Никополе еще один пострадавший

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
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Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
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Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  113852 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
  •  119896 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  123449 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  204434 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142374 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134423 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132515 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

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Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191968 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

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18 марта 2024, 18:47  •  204434 просмотра
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18 марта 2024, 13:13  •  183727 просмотра
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Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  326770 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  341549 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  409577 просмотра

В Днепропетровской области из-за ночной атаки рф 6 раненых, утром в Никополе еще один пострадавший

В Днепропетровской области шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, были ранены и пять домов разрушены в результате российской атаки на Синельниковский район. Враг также попал в Никополь, ранив одного человека и повредив инфраструктуру.

Война •   •  10164 просмотра
В Днепропетровской области из-за ночной атаки рф 6 раненых, утром в Никополе еще один пострадавший

Макрон под отправкой войск в Украину имел в виду возможность обучения – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что когда президент Франции Эммануэль Макрон говорил об отправке войск в Украину, он имел в виду возможность обучения украинских солдат непосредственно в Украине, а не развертывание иностранных боевых подразделений.

Война •   •  11406 просмотра
Макрон под отправкой войск в Украину имел в виду возможность обучения – Кулеба

Корректировал удары рф по Харькову в первые дни полномасштабного вторжения: задержан агент рф

Агента российской военной разведки, завербованного до начала полномасштабного вторжения, задержали за корректировку авиаударов противника по Харькову в первые дни войны.

Война •   •  10814 просмотра
Корректировал удары рф по Харькову в первые дни полномасштабного вторжения: задержан агент рф

Между Техасом и Белым домом нарастают разногласия из-за границы с Мексикой и действий в отношении иммигрантов

Техас и Белый дом ведут судебную тяжбу из-за техасского закона, позволяющего властям штата арестовывать и депортировать иммигрантов, что противоречит федеральной иммиграционной политике.

Новости Мира •   •  9029 просмотра
Между Техасом и Белым домом нарастают разногласия из-за границы с Мексикой и действий в отношении иммигрантов

Рада готовит обращение к странам мира о непризнании путина легитимным - нардеп

Верховная Рада Украины готовит обращение к миру с призывом не признавать владимира путина легитимным президентом россии.

политика •   •  11000 просмотра
Рада готовит обращение к странам мира о непризнании путина легитимным - нардеп

Taurus окажет значительное влияние на способность Украины защитить себя - глава МИД Польши

Радослав Сикорский считает, что предоставление Украине крылатых ракет большой дальности Taurus поможет Украине еще дальше отодвинуть военные объекты российской армии еще дальше от украинских границ.

Война •   •  16798 просмотра
Taurus окажет значительное влияние на способность Украины защитить себя - глава МИД Польши

россияне 12 раз ударили по жилому сектору Донетчины: атаковали ракетами, стреляли из артиллерии и РСЗО

россияне атаковали 11 населенных пунктов Донецкой области, 12 раз обстреляв жилые кварталы, ранив 5 мирных жителей и повредив 49 домов.

Война •   •  14446 просмотра
россияне 12 раз ударили по жилому сектору Донетчины: атаковали ракетами, стреляли из артиллерии и РСЗО

Атака беспилотниками на энгельс в рф, где размещен аэродром, работа ГУР - источник

Атака беспилотников на российский город энгельс, где расположен аэродром, была осуществлена украинской разведкой и успешно поразила цели.

Война •   •  15036 просмотра
Атака беспилотниками на энгельс в рф, где размещен аэродром, работа ГУР - источник

Враг сбросил взрывчатку с дрона на пожилого мужчину в Херсонской области - ОВА

В Херсонской области 82-летний мужчина пострадал от взрывчатки, сброшенной с российского беспилотника, получив взрывную травму и ранение предплечья.

Война •   •  14170 просмотра
Враг сбросил взрывчатку с дрона на пожилого мужчину в Херсонской области - ОВА

Очередной фейк рф: в Одессе российские "Искандеры" уничтожили офицеров Пентагона и ФРГ

российские пропагандистские каналы распространили фейковую новость о том, что в результате ракетного удара в Одессе погибли офицеры Пентагона и Германии, но это утверждение не соответствует действительности и является частью российской тактики оправдания военных преступлений против гражданского населения.

Война •   •  15159 просмотра
Очередной фейк рф: в Одессе российские "Искандеры" уничтожили офицеров Пентагона и ФРГ