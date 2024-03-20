В Днепропетровской области из-за ночной атаки рф 6 раненых, утром в Никополе еще один пострадавший

В Днепропетровской области шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, были ранены и пять домов разрушены в результате атаки российских войск на Синельниковский район. Уже утром враг попал по Никополю, ранив одного человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

"По уточненной информации, из-за ночной атаки в Синельниковском районе ранены шесть человек, пятеро из них - в больнице. Среди пострадавших 13-летняя девочка и 15-летний парень", - написал Лысак в Telegram.

По его словам, разрушены 5 частных домов. Есть и поврежденные дома. Задело линии электропередач и газопровод.

"Утром враг обстрелял из артиллерии Никополь. Пострадал 27-летний мужчина. Оправляться будет дома", - сообщил Лысак.

В городе изувечены магазин и коммунальное предприятие, жилье, хозяйственные постройки и авто, отметил он.

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