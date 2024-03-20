Вражеские войска обстреляли Днепропетровскую область: 5 пострадавших, из которых 4 госпитализированы

На Днепропетровщине рф ударила по Синельниковскому району. В результате вражеской атаки пострадали 5 гражданских. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В Синельниковском районе Днепропетровской области в результате вражеского нападения пострадали 5 человек.

Среди них - целая семья, чей дом был разбит россиянами.

Брат (12 лет) и сестра (19 лет) получили травмы, также среди пострадавших - 57-летний отец в состоянии средней тяжести и 47-летняя женщина с тяжелыми ранениями.

Все четверо госпитализированы.

Дома на указанной территории получили повреждения.

Информация сейчас уточняется.

Днепропетровщина: в Никопольском районе россияне попали в частный дом и экскаватор